Часть Советского района Челябинска 21 января останется без воды

Во вторник с 09:30 до 20:00 планируются плановые работы на водоводе диаметром 600 мм.
Под отключение попадают:
— улица Трактовая, 18, 19-В, 19-А, 21, 21-А, 22, 23, 23-А, 23, 24, 24-А, 25, 25-А, 26-А, 26/1, 26/2, 27, 27/1;
— улица Орлиная, 9;
— улицы Трактовая, дома частного сектора с 1 по 19-Б;
— улица Садовая, дома частного сектора с 1 по 5, с 36 по 44;
— ул. Горьковская, дома частного сектора 6, 9, 11, 13;
— улица, Чарчана, 10-А (детсад), 20, 24;
— улица Обская, 2, 4-А, 6;
— улица Кузнецова, 1 (медучреждение), 2, 3, 3-А, 4, 5, 6, 6-А, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 33, 35, 37, 37-А (школа);
— улица Днепропетровская, 4, 13, 14, 17, 18, 20, 11 (ГКБ), 15 (баня), 15-А (котельная), 19;
— улица Ярославская, 2, 9, 9-А (детсад), 3, 11, 11-А, 13, 13-А, 13-Б, 17, 14, 15, 16;
— улица Некрасовская, 17 (детсад), 19 (школа искусств), 27;
— улица Калининградская 20, 21, 21-Б, 22, 23, 23-А, 24-А;.
— улицы Ковшовой, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13;
— улица Толбухина, 3, 3-А, 5, 6-А (детсад), 10-А (детсад), 11;
— улица Столбовая, 30 (школа);
— улица Блюхера 53, 53-А, 55, 55-А, 56, 57, 59, 59-А, 61, 63, 65, 67, 69, 69-А, 77, 81, 83, 83-А, 85, 87, 89;
— улица Рылеева, 2-Б, 2-В;
— улица Братская, 2-А, 3-А, 3-Б;
— улица Центральная, 8;
— улица Знаменская, 1-Б, 3, 3-Б, 4, 12;
— улица Белорецкая, 60-А, 62, 63, 64, 66, 66-А, 68, 68-А, 70, 70-А, 70-Б, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 83-А, 84 (детсад), 85, 85-А, 86, 88, 88-А;
— улица Дарвина, 14, 18, 107, 109, 111, 113, 115;
— улица Дарвина, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99 (дома частного сектора).
«Социальные объекты предварительно предупреждены. Жителям района рекомендуется заранее запастись необходимым количеством воды», — прокомментировали в МУП «ПОВВ».