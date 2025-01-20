Уроженка Ростова «императрица» Ирина Аллегрова отметила 73-летие

«Все становление аллегровской сольной карьеры связано с песнями И. Николаева, но через какое-то время я показал будущей “императрице” только что написанную мною песню на стихи И. Николаева “Над пропастью во ржи”, и это стало началом нашего совместного творчества, результатом которого стали два популярных альбома “Тучи разведу руками” и “Незаконченный роман”… Были еще песни, вошедшие в другие альбомы, и совместные концертные туры, которые мы с Ирой вспоминаем до сих пор, причем с доброй улыбкой… Ты действительно стала главной моей певицей, чему я несказанно рад. Дорогая Ирочка», — написал Игорь Крутой.