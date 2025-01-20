Уроженка Ростова «императрица» Ирина Аллегрова отметила 73-летие

Продюсер и певица познакомились в 1978-м во время совместной работы в составе группы «Факел». Позже их творческие пути временно разошлись.
«Все становление аллегровской сольной карьеры связано с песнями И. Николаева, но через какое-то время я показал будущей “императрице” только что написанную мною песню на стихи И. Николаева “Над пропастью во ржи”, и это стало началом нашего совместного творчества, результатом которого стали два популярных альбома “Тучи разведу руками” и “Незаконченный роман”… Были еще песни, вошедшие в другие альбомы, и совместные концертные туры, которые мы с Ирой вспоминаем до сих пор, причем с доброй улыбкой… Ты действительно стала главной моей певицей, чему я несказанно рад. Дорогая Ирочка», — написал Игорь Крутой.
Он призвал певицу прекратить свое «затворничество» и заявил, что народная любовь к ней неиссякаема. Продюсер пожелал Аллегровой крепкого здоровья и счастья. Свой пост маэстро сопроводил видео, на котором вместе с «императрицей» исполняет хит «Незаконченный роман».
В комментариях пользователи также оставили массу поздравлений и добрых пожеланий.
«Шикарная женщина во все времена! Самый любимый дуэт двух легендарных артистов», «Обожаю Аллегрову! С днем рождения! Все детство под нее танцевала, а “Незаконченный роман” слушаю вечно, песни моего детства никогда не надоедают», «Это необычная песня, просто волшебная», «Творческого долголетия, радости в каждом дне, крепкого здоровья, душевного тела и гармонии во всем», — пишут они.
Сама Аллегрова, вероятно, даже не видела этот пост, так как он был опубликован в запрещенной соцсети, в которой певица публиковала что-либо в последний раз 9 октября 2020 года. Комментарии к старым публикациям артистки ограничены. Ранее, как писали СМИ, певица высказывала неодобрение в адрес тех знаменитостей, которые покинули Россию после начала военных действий.
Напомним, Ирина Аллегрова родилась в 1952 году в донской столице в творческой семье. Ее отец Александр Аллегров — заслуженный артист Азербайджанской ССР и СССР, режиссер и актер, мать, Серафима Сосновская, была актрисой и певицей. Сольная концертная деятельность Ирины Аллегровой началась в 90-е.