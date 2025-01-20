Мост через реку Лена продолжают ремонтировать в Усть-Куте

В Усть-Куте продолжается капремонт Мостового перехода через реку Лена. Важно отметить, что именно там берет начало водный путь северного завоза. По нему доставляют продукты и товары в отдаленные и труднодоступные территории не только Иркутской области, но и Якутии.
— Важное звено в системе транспортного сообщения северных территорий — мост через Лену. Его капремонт начали в 2023 году. Стоимость работ — 404,6 млн руб. На левой стороне моста работы завершены, сейчас их ведут на правой стороне, — сказано в сообщении.
Из-за того что мост соединяет две стороны города и находится на крупной судоходной реке, работы по его обновлению были разделены на два этапа. Их окончание запланировано на осень 2025.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области сократилось количество преступления за 2024 год.