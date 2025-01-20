Правила раздела ипотечных квартир, подарков, машин и другого имущества при расторжении брака

«Разводы, к сожалению, очень актуальны, так же как и раздел имущества. Безусловно, в тех случаях, когда есть что делить. Очень советую всем супругам, которые решили по тем или иным причинам расторгнуть брак, договариваться заранее путем заключения брачного договора. Это прекрасный инструмент, который позволяет паре расстаться друзьями, не выяснять отношения в суде и не тратить существенные деньги на оплату услуг адвоката и госпошлины, которая была повышена в несколько раз», — подчеркнула адвокат.