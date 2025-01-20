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В Волгоградской области временно прекратили телерадиовещание

В начале недели в Волгоградской области на два дня, 20 и 21 января, в нескольких населенных пунктах приостановили трансляцию теле- и радиосигнала.

Источник: Reuters

В Камышине, Михайловке, Урюпинске, ст. Клетской и х. Чилеково, как сообщили в региональном представительстве РТРС, 20 и 21 января ожидаются кратковременные нарушения в трансляции теле- и радиосигнала.

В первую очередь, это связано с проведением плановых профилактических работ, вследствие чего на станциях временно будет отключено передающее оборудование.

Стоит отметить, что в случае неблагоприятных погодных условий некоторые плановые работы могут быть отменены или перенесены на другое время, уточняет «Волгоградская правда.ру».

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