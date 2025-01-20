«iPhone, платье, квартира». Интернет-площадка «Куфар» назвала топ-3 самых частых запросов белорусов в 2024 году

Самым популярным запросом белорусов в 2024 году стал iPhone. Указанный мобильный телефон искали и смотрели более 37 миллионов раз. На второй строке оказалось платье с 14 миллионами запросов. На третьей строке среди самых популярных запросов указаны квартиры с 12 миллионами запросов. В первую десятку популярных запросов белорусов в 2024 году также попали куртка, сумка, велосипед, бренды Zara и Nike, а также автомобиль марки Volkswagen.