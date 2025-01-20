«iPhone, платье, квартира». Интернет-площадка «Куфар» назвала топ-3 самых частых запросов белорусов в 2024 году

Белорусы чаще всего искали iPhone, платья и квартиры на площадке «Куфар» в 2024 году. Интернет-площадка составила рейтинг самых популярных запросов.
Сообщается, что за 2024 год пользователи оставили на «Куфаре» более одного миллиарда запросов. Белорусы чаще всего смотрят и покупают технику, предметы мужского и женского гардеробов, автомобили и запчасти к ним.
Самым популярным запросом белорусов в 2024 году стал iPhone. Указанный мобильный телефон искали и смотрели более 37 миллионов раз. На второй строке оказалось платье с 14 миллионами запросов. На третьей строке среди самых популярных запросов указаны квартиры с 12 миллионами запросов. В первую десятку популярных запросов белорусов в 2024 году также попали куртка, сумка, велосипед, бренды Zara и Nike, а также автомобиль марки Volkswagen.
Тем временем актриса Кэмерон Диас борется с белорусским мафиози в новой голливудской комедии.
Кстати, супруга нового посла в Турции Анна Квилория останется в эфире «Беларусь 1»: «Лукашенко спросил: “Глаз без жены едет в Турцию?”.
Ранее мы писали, что белорусы захватили первый мем 2025 года: «Господа бобруйчане, мы вам теперь завидуем. У минчан такой песни нет».