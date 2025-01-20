Больше 32 тысяч жителей Ростовской области приняли участие в Крещенских купаниях

Больше 32 тысяч жителей Ростовской области приняли участие в традиционных омовениях на Крещение Господне. Эти мероприятия прошли без серьезных происшествий, сообщил заместитель губернатора Сергей Бодряков.
— Во всех оборудованных местах купания дежурили специалисты. В общей сложности задействовали около 1 тысячи человек, в готовности находились 270 единиц техники и плавсредств, — отметил Сергей Бодряков.
Всего, по словам чиновника, в 39 территориях региона оборудовали около 70 мест для купаний. Перед этим спасатели тщательно проверили дно водоемов и оценили общий уровень безопасности. Все места омовения были оборудованы подходами и сходнями, работали пункты обогрева.
Напомним, 19 января отметили один из самых значимых православных праздников — Крещение Господне. Обрядовые омовения в этот период — народная традиция.