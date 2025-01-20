Больше 32 тысяч жителей Ростовской области приняли участие в Крещенских купаниях

Всего, по словам чиновника, в 39 территориях региона оборудовали около 70 мест для купаний. Перед этим спасатели тщательно проверили дно водоемов и оценили общий уровень безопасности. Все места омовения были оборудованы подходами и сходнями, работали пункты обогрева.