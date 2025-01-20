Бастрыкин заступился за жильцов аварийного дома в Черняховске, которых не расселяют

Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался историей с аварийным домом на улице Тельмана в Черняховске, который не расселяют. Он поручил доложить о результатах проверки, сообщает пресс-служба СК.
Отмечается, что в трехэтажном здании 1945 года постройки разрушается кирпичная кладка, изношены несущие конструкции и инженерные системы. Дом признали аварийным еще в 2021 году, но жилье людям до сих пор не предоставили.
Ранее сообщалось о том, что жители Черняховска пожаловались в прокуратуру на состояние своего дома. Прокурор выехал и осмотрел помещения дома, подвал, квартиры. Началась проверка, в центральном аппарате ведомства ждут подробный доклад.