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Бастрыкин заступился за жильцов аварийного дома в Черняховске, которых не расселяют

Здание признали аварийным в 2021 году, но люди в нем до сих пор живут.

Источник: пресс-служба прокуратуры Калининградской области

Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался историей с аварийным домом на улице Тельмана в Черняховске, который не расселяют. Он поручил доложить о результатах проверки, сообщает пресс-служба СК.

Отмечается, что в трехэтажном здании 1945 года постройки разрушается кирпичная кладка, изношены несущие конструкции и инженерные системы. Дом признали аварийным еще в 2021 году, но жилье людям до сих пор не предоставили.

Ранее сообщалось о том, что жители Черняховска пожаловались в прокуратуру на состояние своего дома. Прокурор выехал и осмотрел помещения дома, подвал, квартиры. Началась проверка, в центральном аппарате ведомства ждут подробный доклад.

СК