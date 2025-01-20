Морозы до −30 градусов ожидаются в Иркутске к концу рабочей недели

Январь 2025 года все-таки решил не оставлять сибиряков без суровых морозов. Уже к концу этой рабочей недели синоптики прогнозируют похолодание до −30 градусов. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутском Гидрометцентре.
— Морозы начнутся на этой неделе с 24 января, — говорит начальник отдела метеопрогнозов Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. — По ночам температурные показатели будут опускаться до −30 градусов, а в светлое время суток ожидаем −18…-20 градусов.
Продолжаться так будет несколько дней, потом холода немного отступят, но вскоре вернутся снова. Причиной такой погоды станет холодная арктическая масса воздуха, которая накроет наш регион ближе к выходным.
Кстати, синоптики сообщают, что наступающий февраль окажется холоднее обычного. Согласно предварительному прогнозу, в следующем месяце в Приангарье возможно похолодание до −48 градусов — подробности здесь.