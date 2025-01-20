В Казани официально открыли новое здание театра Камала

Для выбора дизайна нового здания в 2021 году проводился международный конкурс, в котором приняли участие 87 бюро из 14 стран. В 2022 году после строгого отбора из 8 финалистов выбрали проект консорциума под лидерством московского проектного бюро ООО «Ваухаус» (Wowhaus в сотрудничестве с Kengo Kuma and Associates).