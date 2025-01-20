Магнитные возмущения ожидаются в Ростовской области 20 января

Сегодня, 20 января, в Ростовской области возможны магнитные возмущения, но они будут настолько слабыми, что для многих могут пройти незаметно.
В частности, на портале Гисметео спрогнозировали колебания в пределах 2−4 баллов (общая шкала состоит из 10 баллов, где от 0 до 4 баллов — небольшие возмущения, а 9 баллов — экстремальный шторм).
При этом, по данным сайта Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, сегодня и в ближайшие дни магнитосфера должна быть спокойной. В понедельник вероятность отсутствия магнитной активности составляет 44%, в последующие два дня этот показатель поднимется до 73−78%.