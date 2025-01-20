Магнитные возмущения ожидаются в Ростовской области 20 января

При этом, по данным сайта Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, сегодня и в ближайшие дни магнитосфера должна быть спокойной. В понедельник вероятность отсутствия магнитной активности составляет 44%, в последующие два дня этот показатель поднимется до 73−78%.