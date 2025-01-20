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Горку у Омской крепости засыпали песком

В мэрии подчеркнули, что катание с высокого берега Иртыша опасно для жизни.

Источник: пресс-служба мэрии Омска

Сотрудники департамента общественной безопасности и МЧС проверили потенциально опасные места выхода на лёд в Центральном округе. На территории Омской крепости они обнаружили самодельные горки, заканчивающиеся на льду Иртыша.

«Несмотря на то, что река покрыта слоем льда, катание с таких горок небезопасно, как и выход на лёд водоёмов», — рассказала начальник отдела организации мероприятий по предупреждению ЧС департамента общественной безопасности Администрации города Омска Светлана Тимофеева.

Чтобы предотвратить провалы под лёд, горки оперативно засыпали песком. Теперь это место включено в маршрут патрулей дружинников и надзорных служб, сообщила пресс-служба городской администрации.

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