Горку у Омской крепости засыпали песком

«Несмотря на то, что река покрыта слоем льда, катание с таких горок небезопасно, как и выход на лёд водоёмов», — рассказала начальник отдела организации мероприятий по предупреждению ЧС департамента общественной безопасности Администрации города Омска Светлана Тимофеева.