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Новое мошенничество с лекарствами для улучшения здоровья появилось в Беларуси

Мошенники стали предлагать белорусам лекарства для улучшения здоровья.

Источник: Комсомольская правда

Новое мошенничество с лекарствами для улучшения здоровья появилось в Беларуси. Информация опубликована в телеграм-канале «Народный антифейк».

В сообщении говорится, что аферисты активизировались в сельской местности и под угрозой оказалась Брестская область. Уточняется, что в Дрогичинском районе мошенники рассылают в Viber сообщения от фиктивного «фонда здоровья» и приглашают жителей 26 января 2025 года прийти в больницу за «лекарствами для улучшения здоровья». Говорится, что указанное сообщение является ложью. В телеграм-канале обратили внимание на то, что сотрудники государственных учреждений не связываются с белорусами через мессенджер.

Ранее мы писали, что новое мошенничество от имени «Белводоканала» распространяется в Беларуси.

Тем временем милиция предупредила белорусов о новом мошенничестве с прибыльной работой.

Кстати, интернет-площадка «Куфар» назвала топ-3 самых частых запросов белорусов в 2024 году: «iPhone, платье, квартира».