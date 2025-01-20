Новое мошенничество с лекарствами для улучшения здоровья появилось в Беларуси

В сообщении говорится, что аферисты активизировались в сельской местности и под угрозой оказалась Брестская область. Уточняется, что в Дрогичинском районе мошенники рассылают в Viber сообщения от фиктивного «фонда здоровья» и приглашают жителей 26 января 2025 года прийти в больницу за «лекарствами для улучшения здоровья». Говорится, что указанное сообщение является ложью. В телеграм-канале обратили внимание на то, что сотрудники государственных учреждений не связываются с белорусами через мессенджер.