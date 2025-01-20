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«Супер-болид с яркостью близкой к Луне». Белорусов зовут искать метеорит, упавший вблизи Минска

Минский планетарий объявил поиски фрагментов упавшего возле Минска метеорита.

Источник: Комсомольская правда

В Минском планетарии сказали о поисках фрагментов упавшего под Минском метеорита.

Сообщается, что супер-болид упал под Минском 25 декабря 2024 года. Это случилось примерно в 17.29 часов по минскому времени. Падение метеорита зафиксировали сразу три камеры Белорусской метеорной сети.

— Еще на совсем светлом небе зафиксировали супер-болид с яркостью близкой к полной Луне, — прокомментировали в планетарии.

Сообщается, что космический объект пролетел над Минском и упал в близи Смолевичей в виде метеоритов. При этом общую массу выпавшего метеоритного вещества ученые оценивают примерно в несколько килограммов.

Также белорусские ученые рассчитали траекторию метеора и предполагают, что фрагменты метеорита вероятно могут находиться вблизи или по линии деревень Рябый слуп, Присынок, Калюга, Черный лес и Высокие ляды. Жителей этих деревень попросили обращать внимание на необычные камни разных размеров, лежащие прямо на поверхности земли.

Уточняется, что фрагменты метеорита могут иметь черную обугленную корку, иметь трещины и сколы, черную оплавленную матовую поверхность или коричневый ржаво-бурый цвет. Метеорит так же должен притягивать магнит и быть плотным, а не рыхлым.

В Минском планетарии сказали белорусам присылать на электронную почту свидетельства падения и фото найденных магнитных камней похожих на метеорит.

— Уникальная находка метеорита имеет большое научное значение и может стать шестым известным метеоритом на территории Беларуси, — подчеркнули в планетарии.

Также известно, что 19 января волонтеры проводили первые поиски метеорита.

Тем временем белорусы захватили первый мем 2025 года: «Господа бобруйчане, мы вам теперь завидуем. У минчан такой песни нет».