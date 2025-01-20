«Супер-болид с яркостью близкой к Луне». Белорусов зовут искать метеорит, упавший вблизи Минска

Уточняется, что фрагменты метеорита могут иметь черную обугленную корку, иметь трещины и сколы, черную оплавленную матовую поверхность или коричневый ржаво-бурый цвет. Метеорит так же должен притягивать магнит и быть плотным, а не рыхлым.