Из-за аномального тепла многие перелетные птицы остались зимовать в Воронежской области

В январе 2025 года орнитологи из Союза охраны птиц России и клуба изучения дикой природы «Идём лесом!» провели в Воронежском заповеднике учет зимующих птиц. Ежегодное обследование позволяет ученым оценить численность зимующих видов, выявить закономерности ее колебаний.
В этот раз в сосняках орнитологи заметили большие скопления желтоголовых корольков и буроголовых гаичек, а в дубравах преобладают обыкновенные лазоревки, пищухи, поползни и длиннохвостые синицы.
В то же время специалисты отметили заметное сокращение по сравнению с предыдущими годами зимующих видов птиц, которые питаются семенами и мякотью плодов. Это связано с недостатком корма, поскольку большую часть урожая убили весенние заморозки в Воронежской области.
— Очень заметно уменьшилась численность сойки, в дубравах — почти в 10 раз, что можно объяснить низким урожаем желудей, орехов лещины и других плодов, которые этот вид активно использует в качестве корма зимой, — рассказали в Воронежском заповеднике. — Численность большого пестрого дятла, напротив, возросла в 2,5 раза (в сосновых лесах), вероятно, урожай шишек, семена из которых этот вид активно употребляет зимой, в этом году достаточно большой.
Аномально теплая зима позволила остаться на зимовки в наших краях традиционно перелетным птицам, например, канюку. Этого хищника довольно часто замечают в лесах. Также вечером на подъезде к заповеднику самый младший участник экспедиции шестиклассник Иван заметил ушастую сову. Птица сверкнула глазами в свете фар и даже позволила себя рассмотреть.