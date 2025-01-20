Из-за аномального тепла многие перелетные птицы остались зимовать в Воронежской области

— Очень заметно уменьшилась численность сойки, в дубравах — почти в 10 раз, что можно объяснить низким урожаем желудей, орехов лещины и других плодов, которые этот вид активно использует в качестве корма зимой, — рассказали в Воронежском заповеднике. — Численность большого пестрого дятла, напротив, возросла в 2,5 раза (в сосновых лесах), вероятно, урожай шишек, семена из которых этот вид активно употребляет зимой, в этом году достаточно большой.