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1,8 миллиона штук яиц вывезли из Усолья-Сибирского в Монголию

Одну партию замороженной рыбы отправили в Китай.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Из Усолья-Сибирского в Монголию и Китай были отправлены товары животного происхождения. Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, за период с 9 по 16 января было отправлено в Монголию шесть партий куриного яйца в объеме 1,8 штуки. Отметим, что на поставку были соответствующие документы.

— 1 партия замороженной рыбы (ротана, головешки рода головешковых), весом 22 тонны, направленной в Китай. Для данной партии были подготовлены ветеринарный сертификат формы 5i и сертификат здоровья, — поделились в управлении.

Весь товар соответствовал ветеринарно-санитарным требования зарубежных стран.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что почти 20 кг пытались ввезти в Иркутскую область из-за рубежа.