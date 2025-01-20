1,8 миллиона штук яиц вывезли из Усолья-Сибирского в Монголию

Из Усолья-Сибирского в Монголию и Китай были отправлены товары животного происхождения. Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, за период с 9 по 16 января было отправлено в Монголию шесть партий куриного яйца в объеме 1,8 штуки. Отметим, что на поставку были соответствующие документы.
— 1 партия замороженной рыбы (ротана, головешки рода головешковых), весом 22 тонны, направленной в Китай. Для данной партии были подготовлены ветеринарный сертификат формы 5i и сертификат здоровья, — поделились в управлении.
Весь товар соответствовал ветеринарно-санитарным требования зарубежных стран.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что почти 20 кг пытались ввезти в Иркутскую область из-за рубежа.