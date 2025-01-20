Космонавт Анна Кикина окунулась в крещенскую купель в родном Новосибирске

19 января тысячи жителей Новосибирска собрались на традиционные крещенские купания, чтобы окунуться в ледяную воду и зарядиться здоровьем и бодростью духа. Особое внимание привлекло одно из самых популярных мест для крещенских омовений — озеро Жемчужина Сибири в Заельцовском районе.
Купель, оборудованная для безопасного погружения, согревающие палатки, ароматный чай из полевой кухни и теплая погода — все это создавало атмосферу настоящего народного праздника.
Среди многочисленных участников крещенских купаний оказалась и космонавт Анна Кикина. Для нее это событие стало особенно значимым, ведь она решила соблюсти традицию и окунуться в родном городе.
— Заельцовский район — мой родной, здесь я росла и училась. Меня радует сегодня погода, настроение людей, организация условий для купания, вода. Все сложилось идеально, — процитировали Кикину в эфире «Вести Новосибирск».
Желающих окунуться в освященную воду было так много, что у купели образовалась очередь. Однако, благодаря слаженной работе спасателей, все желающие смогли безопасно совершить обряд.
Стоит отметить, что праздничные гуляния на озере Жемчужина Сибири собирают горожан уже более 10 лет. С каждым годом число участников растет. Весь день к озеру тянулся непрерывный поток людей. Новосибирцы приходили целыми семьями не только из Заельцовского района, но и из других частей города.