Космонавт Анна Кикина окунулась в крещенскую купель в родном Новосибирске

Стоит отметить, что праздничные гуляния на озере Жемчужина Сибири собирают горожан уже более 10 лет. С каждым годом число участников растет. Весь день к озеру тянулся непрерывный поток людей. Новосибирцы приходили целыми семьями не только из Заельцовского района, но и из других частей города.