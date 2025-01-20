В мэрии Воронежа прокомментировали эвакуацию детей в школах из-за авиационной опасности

— В каждой образовательной организации Воронежа определены места, куда обучающиеся и педагоги переводятся в случае возникновения различных угроз и находятся там до момента окончания тревоги. Это могут быть подвалы, холлы, коридоры — то есть помещения без окон (или защищенными окнами) и со сплошными стенами. Управлением образования и молодежной политики даны рекомендации администрациям учреждений о создании там приемлемых условий для пребывания, в том числе длительного. Например, в школе № 33 в качестве укрытия определены коридоры, — сообщили в мэрии Воронежа. — В гимназии Басова и школе № 74 дети, согласно алгоритму, были переведены в определенные в качестве укрытий помещения.