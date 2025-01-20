В мэрии Воронежа прокомментировали эвакуацию детей в школах из-за авиационной опасности

Днем 20 января родители в соцсетях пожаловались на проблемы с эвакуацией детей во время авиационной опасности. Во время тревожного режима в нескольких школах учеников вывели в коридоры.
— В каждой образовательной организации Воронежа определены места, куда обучающиеся и педагоги переводятся в случае возникновения различных угроз и находятся там до момента окончания тревоги. Это могут быть подвалы, холлы, коридоры — то есть помещения без окон (или защищенными окнами) и со сплошными стенами. Управлением образования и молодежной политики даны рекомендации администрациям учреждений о создании там приемлемых условий для пребывания, в том числе длительного. Например, в школе № 33 в качестве укрытия определены коридоры, — сообщили в мэрии Воронежа. — В гимназии Басова и школе № 74 дети, согласно алгоритму, были переведены в определенные в качестве укрытий помещения.
Большинство жалоб направлены на то, что обзвонили взрослых с просьбой забрать детей, а в итоге пришедших родителей, многие из которых отпросились с работы, в образовательные учреждения не пустили.
— Родителей оповещают, что ученики находятся в момент объявления опасности в образовательной организации. И дети могут покинуть здание только после официального уведомления об отмене угрозы атаки или по письменному заявлению о том, что ответственность за жизнь и здоровье родитель берет на себя, — уточнили в мэрии Воронежа.
В городской администрации добавили, что в случае, если у родителей или детей есть вопросы по организации безопасности в учебных заведениях в период воздушной тревоги, управление образования просит обратиться в администрацию школы или непосредственно в управление.