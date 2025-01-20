Безопасность эскалатора впервые проверили в метро Новосибирска

Новосибирский метрополитен провел новое техническое мероприятие. В течение двух дней в подземке проводили специальную экспертизу — проверяли безопасность эскалатора на одной из центральных станций.
«Экспертизу промышленной безопасности проводили с 17 по 19 января. Грузовые испытания провели на эскалаторе № 1 в вестибюле № 1 станции “Площадь Ленина”, — уточнили в пресс-службе подземки Новосибирска.
Испытания прошли успешно. По их результатам эксперты признали эскалатор безопасным для перевозки пассажиров.
Напомним, в 2024 году новосибирский метрополитен установил рекорд по пассажиропотоку. Подземка перевезла более 86 миллионов пассажиров.