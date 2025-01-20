Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Безопасность эскалатора впервые проверили в метро Новосибирска

Подробности сообщили в пресс-службе городской подземки.

Новосибирский метрополитен провел новое техническое мероприятие. В течение двух дней в подземке проводили специальную экспертизу — проверяли безопасность эскалатора на одной из центральных станций.

«Экспертизу промышленной безопасности проводили с 17 по 19 января. Грузовые испытания провели на эскалаторе № 1 в вестибюле № 1 станции “Площадь Ленина”, — уточнили в пресс-службе подземки Новосибирска.

Испытания прошли успешно. По их результатам эксперты признали эскалатор безопасным для перевозки пассажиров.

Напомним, в 2024 году новосибирский метрополитен установил рекорд по пассажиропотоку. Подземка перевезла более 86 миллионов пассажиров.

метро