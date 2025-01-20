Шоу с ядовитыми змеями провели в детсаду Узбекистана

Как показано на видео, как после циркового выступления ведущий, держа в руках красный мешок, поочередно аккуратно хватает за хвост и укладывает обеих змей в коробку. Вокруг этого представления на близком расстоянии сидят дети. В публикации указывается, что «эти виды змей быстры в своих действиях», а также ядовиты.