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Шоу с ядовитыми змеями провели в детсаду Узбекистана

В одном из детских садов Узбекистана показывали представление с участием двух среднеазиатских кобр, занесенных в Красную книгу, передает Tengrinews.kz.

Как показано на видео, как после циркового выступления ведущий, держа в руках красный мешок, поочередно аккуратно хватает за хвост и укладывает обеих змей в коробку. Вокруг этого представления на близком расстоянии сидят дети. В публикации указывается, что «эти виды змей быстры в своих действиях», а также ядовиты.

«Интересно, как заведующая детским садом согласилась на проведение шоу с ядовитыми змеями. Поэтому мы просим соответствующие организации обратить самое серьезное внимание на данную ситуацию», — отмечается в информации.

В узбекских СМИ сообщают, что пресс-служба детского омбудсмена прокомментировала распространенное в соцсетях видео, на котором запечатлено шоу с участием двух ядовитых среднеазиатских кобр для группы детей. В ведомстве проинформировали, что правоохранительные органы выясняют место и время происшествия. После этого будет принято решение о правовой оценке ситуации.