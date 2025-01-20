Шоу с ядовитыми змеями провели в детсаду Узбекистана

Как показано на видео, как после циркового выступления ведущий, держа в руках красный мешок, поочередно аккуратно хватает за хвост и укладывает обеих змей в коробку. Вокруг этого представления на близком расстоянии сидят дети. В публикации указывается, что «эти виды змей быстры в своих действиях», а также ядовиты.
«Интересно, как заведующая детским садом согласилась на проведение шоу с ядовитыми змеями. Поэтому мы просим соответствующие организации обратить самое серьезное внимание на данную ситуацию», — отмечается в информации.
В узбекских СМИ сообщают, что пресс-служба детского омбудсмена прокомментировала распространенное в соцсетях видео, на котором запечатлено шоу с участием двух ядовитых среднеазиатских кобр для группы детей. В ведомстве проинформировали, что правоохранительные органы выясняют место и время происшествия. После этого будет принято решение о правовой оценке ситуации.