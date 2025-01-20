Территории екатеринбургских школ закроют даже от родителей

«В здание школы нас уже давно не пускают, ждем детей в школьном дворе. Но вскоре и туда нельзя будет зайти, об этом заявил нам классный руководитель. Вся территория учреждения огорожена забором, включая стадион. Пускать туда будут только учеников по картам», — заявила екатеринбурженка, ребенок которой учится в школе Октябрьского района.
По ее словам, на родительском собрании новость вызвала возмущение. По мнению мам, злоумышленники при желании могут с легкостью перелезть через забор. В школе родителей заверили, что они смогут заходить в учреждение, но только после согласования времени визита с классным руководителем. В департаменте образования объяснили, что нововведения связаны с федеральными требованиями безопасности.
«Пропускной режим на территорию образовательных организаций регламентируется требованиями постановления правительства РФ. Согласно п. 24. 25, 26, 27 вышеуказанного постановления, все образовательные организации должны обеспечить пропускной и внутриобъектовый режим, исключить бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и нахождение транспортных средств. В связи с этим вводятся ограничения доступа на территории школ», — отметили в администрации города.
Прошлой весной ЕАН писал, что из более 670 школ и детских садов Екатеринбурга только девять (примерно 1%) полностью соответствуют требованиям антитеррористической безопасности. Это следует из доклада департамента образования. Согласно регламентам, образовательное учреждение считается полностью защищенным, если в нем установлена кнопка тревоги, сигнализация, система управления эвакуацией, видеокамеры, турникеты и другие средства. Проблему безопасности впоследствии вынесли на рассмотрение городской думы, но заседание сделали закрытым от прессы.