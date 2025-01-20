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Территории екатеринбургских школ закроют даже от родителей

В Екатеринбурге сразу несколько школ закрывают свои территории. Пропуск на них будет производиться только по «Екартам» учеников. Об этом ЕАН рассказали родители.

«В здание школы нас уже давно не пускают, ждем детей в школьном дворе. Но вскоре и туда нельзя будет зайти, об этом заявил нам классный руководитель. Вся территория учреждения огорожена забором, включая стадион. Пускать туда будут только учеников по картам», — заявила екатеринбурженка, ребенок которой учится в школе Октябрьского района.

По ее словам, на родительском собрании новость вызвала возмущение. По мнению мам, злоумышленники при желании могут с легкостью перелезть через забор. В школе родителей заверили, что они смогут заходить в учреждение, но только после согласования времени визита с классным руководителем. В департаменте образования объяснили, что нововведения связаны с федеральными требованиями безопасности.

«Пропускной режим на территорию образовательных организаций регламентируется требованиями постановления правительства РФ. Согласно п. 24. 25, 26, 27 вышеуказанного постановления, все образовательные организации должны обеспечить пропускной и внутриобъектовый режим, исключить бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и нахождение транспортных средств. В связи с этим вводятся ограничения доступа на территории школ», — отметили в администрации города.

Прошлой весной ЕАН писал, что из более 670 школ и детских садов Екатеринбурга только девять (примерно 1%) полностью соответствуют требованиям антитеррористической безопасности. Это следует из доклада департамента образования. Согласно регламентам, образовательное учреждение считается полностью защищенным, если в нем установлена кнопка тревоги, сигнализация, система управления эвакуацией, видеокамеры, турникеты и другие средства. Проблему безопасности впоследствии вынесли на рассмотрение городской думы, но заседание сделали закрытым от прессы.

образование