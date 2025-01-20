Территории екатеринбургских школ закроют даже от родителей

«В здание школы нас уже давно не пускают, ждем детей в школьном дворе. Но вскоре и туда нельзя будет зайти, об этом заявил нам классный руководитель. Вся территория учреждения огорожена забором, включая стадион. Пускать туда будут только учеников по картам», — заявила екатеринбурженка, ребенок которой учится в школе Октябрьского района.