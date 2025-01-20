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Минниханов поздравил Шаймиева с 88-летием: «Восхищаемся вами и гордимся»

Глава Татарстана Рустам Минниханов поздравил Государственного Советника республики Минтимера Шаймиева с Днем рождения. Соответствующий пост он опубликовал в своем телеграм-канале.

Минниханов пожелал Шаймиеву долгих лет жизни и крепкого здоровья. По его словам, мудрость, любовь к Родине, народу первого руководителя РТ вызывают глубокое уважение.

«Восхищаемся вами, гордимся тем, что вы — наставник, имеющий национальную славу!», — написал Минниханов в своем телеграм-канале.

Также глава региона опубликовал ролик, где включены фотографии и видео из разных этапов жизни именинника.

Напомним, в январе 2024 года Минтимера Шаймиева наградили медалью РПЦ и орденом Шигабутдина Марджани. Тогда он также отмечал свой День рождения.