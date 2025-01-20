В Волгограде водителей обязали заменить права

В 2025 году водителям, чьи права утратили силу в 2022 году, необходимо будет заменить их.
В МВД РФ отметили, что система автоматического продления водительских удостоверений больше не работает. Водители, чьи права истекли в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, обязаны обменять их через три года после окончания срока действия.
Например, если срок действия прав истек 1 июня 2022 года, водитель должен подать заявление на замену до 1 июня 2025 года. Если права закончились 1 июня 2023 года, замену нужно оформить до 1 июня 2026 года.
Тем, кто будет продолжать управлять автомобилем с просроченными правами, может быть выписан штраф до 15 тысяч рублей и грозить временное лишение водительского удостоверения.