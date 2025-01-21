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85-тысячный ребенок родился в Иркутском перинатальном центре

В Иркутском городском перинатальном центре 16 января родился 85-тысячный ребенок. Новорожденный мальчик Анатолий весом 4 кг 550 г и ростом 56 см появился на свет в семье Антонины и Андрея Ионинских из Иркутского района.

Источник: Соцсети

В понедельник родителей с малышом торжественно выписали домой. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

У Ионинских уже есть двое детей — 11-летний сын и 8-летняя дочь, которые также родились в городском перинатальном центре.

Статистика новорожденных в ИГПЦ ведется с 2013 года. 60-тысячный ребенок родился в 2021 году, 70-тысячный — в 2022, а 80-тысячный — в апреле 2024 года. Ежегодно в центре проходит около 7 тысяч родов, что составляет порядка 30% от общего количества родов в регионе.