85-тысячный ребенок родился в Иркутском перинатальном центре

Статистика новорожденных в ИГПЦ ведется с 2013 года. 60-тысячный ребенок родился в 2021 году, 70-тысячный — в 2022, а 80-тысячный — в апреле 2024 года. Ежегодно в центре проходит около 7 тысяч родов, что составляет порядка 30% от общего количества родов в регионе.