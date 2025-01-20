Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На этой неделе в Воронеж вернутся морозы

Но снега синоптики пока не обещают.

Сейчас в Ричмонде: -4° 2 м/с 68% 764 мм рт. ст. +2°
Источник: Комсомольская правда

В Воронежскую область на этой неделе вернутся морозы. Об этом сообщают синоптики. По их прогнозам, температура начнет понижаться со вторника. 21 января днем будет около нуля, а ночью похолодает до −3.

Во вторник днем ожидается −3, ночью — до пяти градусов мороза. На один градус морознее будет в четверг, 23 января. В пятницу днем и ночью прогнозируют от 3 до 4 градусов мороза, но, в отличие от предыдущих дней, пройдет небольшой мокрый снег.

Снегопад возможен в субботу, 25 января. В этот день потеплеет до 1−2 градусов ниже нуля. Такая же погода вероятна и в воскресенье, но уже без осадков.