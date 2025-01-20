На этой неделе в Воронеж вернутся морозы

В Воронежскую область на этой неделе вернутся морозы. Об этом сообщают синоптики. По их прогнозам, температура начнет понижаться со вторника. 21 января днем будет около нуля, а ночью похолодает до −3.
Во вторник днем ожидается −3, ночью — до пяти градусов мороза. На один градус морознее будет в четверг, 23 января. В пятницу днем и ночью прогнозируют от 3 до 4 градусов мороза, но, в отличие от предыдущих дней, пройдет небольшой мокрый снег.
Снегопад возможен в субботу, 25 января. В этот день потеплеет до 1−2 градусов ниже нуля. Такая же погода вероятна и в воскресенье, но уже без осадков.