Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области простятся с бойцом СВО, погибшим почти год назад

Прощание с бойцом пройдет в селе Троицкое.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области простятся с уроженцем села Троицкое Константином Назаркиным. В феврале прошлого года он погиб на СВО. Ушел туда добровольцем в декабре 2023, служил штурмовиком. Об утрате сообщили в паблике Троицкой администрации «Вконтакте».

«Константин окончил Троицкую школу, Омский педагогический университет. У него всегда было много друзей, деловых контактов и крепкая, дружная семья», — рассказали о герое в администрации.

У Назаркина остались жена и двое детей. Последнее время семья жила в Новом Уренгое, там Константин Назаркин работал в «Газпром бурении». Однако похоронят бойца на родине. Прощание с Константином Назаркиным пройдет в селе Троицкое, у здания клуба по адресу улица Новая, 36А 21 января в 11:00.