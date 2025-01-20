В Омской области простятся с бойцом СВО, погибшим почти год назад

В Омской области простятся с уроженцем села Троицкое Константином Назаркиным. В феврале прошлого года он погиб на СВО. Ушел туда добровольцем в декабре 2023, служил штурмовиком. Об утрате сообщили в паблике Троицкой администрации «Вконтакте».
«Константин окончил Троицкую школу, Омский педагогический университет. У него всегда было много друзей, деловых контактов и крепкая, дружная семья», — рассказали о герое в администрации.
У Назаркина остались жена и двое детей. Последнее время семья жила в Новом Уренгое, там Константин Назаркин работал в «Газпром бурении». Однако похоронят бойца на родине. Прощание с Константином Назаркиным пройдет в селе Троицкое, у здания клуба по адресу улица Новая, 36А 21 января в 11:00.