Разработана новая методика управления экзотическими фотонными приборами

Для этого, как отмечают ученые, необходимо управлять или образованием и поведение исключительных точек, или же тем, как с ними взаимодействует вся остальная часть прибора. Ученые обнаружили, что подобный контроль можно осуществить, если встроить в разрабатываемый оптический прибор две прослойки жидких кристаллов или других материалов, чьи оптические свойства зависят от того, в каком направлении распространяется через них свет.