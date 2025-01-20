Власти решили пока не исключать из границ Нижнего Новгорода леса со свалкой

Представители регионального минлесхоза в свою очередь указали, что за 14 лет, в течение которых территория находится у муниципалитета, на землях лесфонда в 10 раз увеличилась незаконная свалка твердых бытовых отходов. Провести рекультивацию свалки на землях лесфонда из-за требований законодательства достаточно сложно. Поэтому министерство предлагает включить указанную территорию в границы населенного пункта. То есть, чтобы по документам она перестала относиться к лесам.