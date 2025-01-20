Более 80% минчан хотят работать после выхода на пенсию

При этом 39,3% минчан говорят о том, что работать они хотели бы только до 40 — 55 лет, на десять лет дольше до 56 — 65 лет планировали бы работать 29,2% столичных жителей. И 31,5% выбрали бы выйти на пенсию после 66 лет и старше.