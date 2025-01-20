Более 80% минчан хотят работать после выхода на пенсию

Социологи выяснили, что после выхода на пенсию готовы работать более 80% минчан. Об этом в Центре оперативных исследований Института социологии НАН Беларуси рассказали агентству «Минск — Новости».
Как рассказал руководитель Центра Александр Бельский, по данным соцопроса, минчане уделяют большое внимание своей персональной конкурентоспособности в профессии. Так, около 73,7% жителей столицы считают важным повышать квалификацию и дополнительно обучаться, 25% в этом не заинтересованы, а еще 1,3% затруднились ответить на этот вопрос. При этом у минчан на 7,7% выше желание повышать квалификацию чем в целом у остальных жителей республики.
— Это вероятно косвенный признак того, что внедрение большинства инноваций начинается именно со столицы, — прокомментировал кандидат социологических наук.
Также соцопрос показал, что продолжать работать после выхода на пенсию готов 81% опрошенных минчан. В целом по стране продолжать работу на пенсии готовы 61,6% работников. При этом 6,5% минчан заявляют, что с выходом на пенсию они хотят уйти на заслуженный отдых. А не смогли определиться с ответом 12,5% респондентов.
При этом 39,3% минчан говорят о том, что работать они хотели бы только до 40 — 55 лет, на десять лет дольше до 56 — 65 лет планировали бы работать 29,2% столичных жителей. И 31,5% выбрали бы выйти на пенсию после 66 лет и старше.
Также исследование показало, что 32,9% работающих минчан хотели бы поменять место работы. Хотя 66,8% сказали, что не планируют менять работу, затруднились с ответом 0,3%.
Социолог подчеркнул, что, в целом, минчане более требовательны не только к финансовым и бытовым условиям труда, но и к наличию благоприятного микроклимата в коллективе. Также у жителей столицы в приоритетах удаленная работа и гибкий график.
Также Нацбанк заявил, что доллары составляют 78,7% фальшивых денег в Беларуси.
Тем временем белорусы захватили первый мем 2025 года: «Господа бобруйчане, мы вам теперь завидуем. У минчан такой песни нет».