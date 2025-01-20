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Два детсада, школа и девять многоэтажек остались без отопления в Таганроге

В Таганроге произошло отключение отопления из-за проблем на котельной и коммуникациях.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге из-за коммунальной аварии без отопления остались девять многоэтажек микрорайона Дубки, также под отключение попали два детсада и школа. Образовательные учреждения временно перевели на дистанционное обучение. Об этом 20 января в Telegram сообщила глава города Светлана Камбулова.

— Непростая ситуация сложилась с котельной на улице Ленина, 220. Ремонтные работы на сетях продолжаются уже вторые сутки. Бригады устраняют порывы, но каждый раз после запуска системы появляются новые повреждения, — прокомментировала Светлана Камбулова.

Напомним, о проблемах с работой котельной на улице Ленина стало известно вечером 18 января. Тогда сообщалось об отключении тепла в 118 жилых домах. Вечером в тот же день специалисты завершили оперативный ремонт и начали заполнение системы, но уже на следующий день после повторного запуска котельной появились новые дефекты коммуникаций. В итоге потребовалась замена трубы на трех участках сети на улице Пальмиро Тольятти.

Известно, что на месте происшествия по заданию главы города побывали первый заместитель Христофор Ермашов и заместитель по вопросам городского хозяйства Егор Долматов. Также провели рабочее совещание с представителями предприятия «Городское хозяйство».