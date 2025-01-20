Два детсада, школа и девять многоэтажек остались без отопления в Таганроге

Напомним, о проблемах с работой котельной на улице Ленина стало известно вечером 18 января. Тогда сообщалось об отключении тепла в 118 жилых домах. Вечером в тот же день специалисты завершили оперативный ремонт и начали заполнение системы, но уже на следующий день после повторного запуска котельной появились новые дефекты коммуникаций. В итоге потребовалась замена трубы на трех участках сети на улице Пальмиро Тольятти.