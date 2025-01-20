В Британии протестируют улучшающий настроение имплант для мозга

Как отмечает издание, устройство будет вживлено в череп человека. По задумке ученых, интерфейс «мозг-компьютер» будет отслеживать активность мозга и посылать ультразвуковые импульсы для «включения» ряда нейронов. «Нейротехнологии могут помочь гораздо более широкому кругу людей, чем мы думали. Помощь для пациентов с не поддающейся лечению депрессией, эпилепсией, зависимостью, расстройствами пищевого поведения, — вот в чем заключается огромная возможность», — сказал газете представитель агентства Жак Каролан.