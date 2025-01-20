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Школьникам в 5 регионах разрешили сдавать ОГЭ только по русскому и математике

Рособрнадзор поддержал идею с упрощенным экзаменом для получения аттестата.

Рособрнадзор одобрил инициативу о сдаче ОГЭ школьниками только по русскому и математике. На начальном этапе в проекте участвуют пять регионов.

В 2025 году в эксперименте с упрощенным ОГЭ будут участвовать пять пилотных регионов: Москва, Санкт-Петербург, Ростовская и Тюменская области, а также Северная Осетия, сообщили в Рособрнадзоре.

Ранее группа депутатов во главе с зампредом ГД Петром Толстым внесла в Госдуму законопроект, предполагающий упрощение для девятиклассников сдачи ОГЭ в пяти регионах России.

Вместо двух предметов школьникам предложили сдавать только два основных: русский язык и математику.

Предполагается также, что порядок зачисления абитуриентов в ссузы будет изменен: бюджетные места разделят для местных и приезжих, чтобы обеспечить поступление абитуриентов «на местах».

образование