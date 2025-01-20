Уровень доверия к ученым в России оказался одним из самых низких в мире

При этом исследователи раскрыли серьезные различия в уровне доверия к науке в разных странах. Верхние строчки этого рейтинга заняли Индия и развивающиеся страны Африки и Азии, а также Австралия, Испания, Турция, Новая Зеландия и Аргентина. При этом одни из самых низких показателей доверия (3,33 и ниже) были зафиксированы в странах бывшего СССР и Организации Варшавского договора, а также в Израиле, Японии, Эфиопии и Италии. При этом ученые не обнаружили связи между консервативными политическими взглядами и недоверием к науке, на что часто указывают опросы в странах первого мира.