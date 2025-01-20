Уровень доверия к ученым в России оказался одним из самых низких в мире

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российские и зарубежные исследователи измерили уровень доверия к ученым в 68 странах и обнаружили, что жители Египта, Индии, Нигерии и Кении особенно сильно доверяют исследователям, тогда как россияне, боливийцы, казахстанцы и албанцы меньше всего склонны считать представителей науки достойными доверия. Об этом сообщила пресс-служба швейцарского Цюрихского университета.
«Мы провели самый полный и масштабный опрос, направленный на оценку уровня доверия к ученым в эпоху после пандемии. Оказалось, что общий уровень доверия к ученым достаточно высок, однако жители многих стран считают, что приоритеты науки далеко не всегда совпадают с их собственными приоритетами. По нашему мнению, это следует учитывать ученым и научным организациям», — заявил научный сотрудник Цюрихского университета (Швейцария) Нильс Меде, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Меде и его коллеги, в том числе исследователи из НИУ ВШЭ и Уральского федерального университета, пришли к такому выводу в рамках масштабного опроса, в котором приняло участие почти 72 тыс. респондентов из 68 государств, в том числе большого числа стран Глобального юга. В рамках этого опроса ученые всесторонне изучили, как респонденты относились к науке в целом, оценили их готовность доверять ученым, а также собрали сведения о том, какие направления развития науки они считали самыми приоритетными.
Последующий анализ этих данных показал, что уровень доверия к науке в среднем по миру был достаточно высоким (3,62 по пятибалльной шкале). В частности, около 78% респондентов было уверено в том, что ученые обладают достаточной квалификацией для проведения важных для общества и человечества исследований, и при этом около 57% добровольцев считали, что почти все ученые искренне заботятся о благосостоянии людей и являются честными.
При этом исследователи раскрыли серьезные различия в уровне доверия к науке в разных странах. Верхние строчки этого рейтинга заняли Индия и развивающиеся страны Африки и Азии, а также Австралия, Испания, Турция, Новая Зеландия и Аргентина. При этом одни из самых низких показателей доверия (3,33 и ниже) были зафиксированы в странах бывшего СССР и Организации Варшавского договора, а также в Израиле, Японии, Эфиопии и Италии. При этом ученые не обнаружили связи между консервативными политическими взглядами и недоверием к науке, на что часто указывают опросы в странах первого мира.
Как отмечают исследователи, особенную тревогу у них вызывает то, что лишь 42% опрошенных добровольцев считает, что ученые уделяют достаточное внимание взглядам и приоритетам других людей. При этом большинство респондентов считает, что ученым следует уделять больше внимания исследованиям, связанным с общественным здоровьем, энергетическими технологиями и борьбой с бедностью. Этот общественный запрос, как считают Меде и его коллеги, следует учитывать научным организациям по всему миру при планировании своей работы в среднесрочной и долгосрочной перспективе.