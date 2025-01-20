Рособрнадзор выдал предостережение пяти вузам

Рособрнадзор отозвал лицензию у Якутского гуманитарного института и объявил предостережения еще пяти вузам, сообщили в пресс-службе ведомства.
Якутский гуманитарный институт — некоммерческая организация, зарегистрированная в 2006 году в Якутске. Ее учредители — Андрей и Денис Васильевы, Елена Мамедова и Агамали Кулам Оглы Мамедов. Лицензия на осуществление образовательной деятельности была получена 10 января 2017 года. С сентября 2024 года институт находится в процессе ликвидации.
Предостережения получили:
- Санкт-Петербургский национальный исследовательский академический университет имени Ж. И. Алферова Российской академии наук;
- научно-исследовательский медицинский институт «Астра-Сфера» в Нальчике;
- медицинский университет МГИМО-МЕД в Московской области;
- медицинский университет «Реавиз» в Самаре;
- Северо-Кавказский институт дружбы народов в Махачкале.
«Предостережения объявлены по результатам наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)», — уточнили в ведомстве.
Осенью Рособрнадзор дважды предупреждал семь вузов о нарушениях правил приема экзаменов у мигрантов. В частности, повторные предостережения получили Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (Москва), Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург) и Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина (Москва).