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Рособрнадзор выдал предостережение пяти вузам

У «Якутского гуманитарного института» отозвали лицензию, с сентября он находится в процессе ликвидации. Еще пять вузов получили предостережения Рособрнадзора о необходимости соблюдения обязательных требований.

Источник: РИА "Новости"

Рособрнадзор отозвал лицензию у Якутского гуманитарного института и объявил предостережения еще пяти вузам, сообщили в пресс-службе ведомства.

Якутский гуманитарный институт — некоммерческая организация, зарегистрированная в 2006 году в Якутске. Ее учредители — Андрей и Денис Васильевы, Елена Мамедова и Агамали Кулам Оглы Мамедов. Лицензия на осуществление образовательной деятельности была получена 10 января 2017 года. С сентября 2024 года институт находится в процессе ликвидации.

Предостережения получили:

  • Санкт-Петербургский национальный исследовательский академический университет имени Ж. И. Алферова Российской академии наук;
  • научно-исследовательский медицинский институт «Астра-Сфера» в Нальчике;
  • медицинский университет МГИМО-МЕД в Московской области;
  • медицинский университет «Реавиз» в Самаре;
  • Северо-Кавказский институт дружбы народов в Махачкале.

«Предостережения объявлены по результатам наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)», — уточнили в ведомстве.

Осенью Рособрнадзор дважды предупреждал семь вузов о нарушениях правил приема экзаменов у мигрантов. В частности, повторные предостережения получили Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (Москва), Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург) и Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина (Москва).

образование