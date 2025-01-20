Рособрнадзор выдал предостережение пяти вузам

Якутский гуманитарный институт — некоммерческая организация, зарегистрированная в 2006 году в Якутске. Ее учредители — Андрей и Денис Васильевы, Елена Мамедова и Агамали Кулам Оглы Мамедов. Лицензия на осуществление образовательной деятельности была получена 10 января 2017 года. С сентября 2024 года институт находится в процессе ликвидации.