85-тысячный малыш родился в Иркутском городском перинатальном центре

В Иркутском городском перинатальном центре появился на свет 85-тысячный малыш. Юбилейным новорожденным стал мальчик родившийся 16 января 2025 года. Как сообщили в центре, у ребенка есть 11-летний брат и 8-летняя сестра.
— В кластере многодетных семей Иркутской области стало больше на одну семью. В нём самые стабильные семьи — с единственным браком и доверительными отношениями. За такими семьями будущее. Мы безмерно рады, что будущие мамы доверяют нам и приходят за третьим и последующим ребенком именно в городской перинатальный центр, — отметила главный врач ИГПЦ Ирина Ежова.
В апреле прошлого года на свет в перинатальном центре появилась 80-тысячная малышка, спустя девять месяцев вновь юбилей. Что еще раз подтверждает доверие рожениц к врачам учреждения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 1,8 миллиона яиц отправили из Усолья-Сибирского в Монголию. Товар снабдили всеми необходимыми документами.