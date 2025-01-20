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85-тысячный малыш родился в Иркутском городском перинатальном центре

Младенец появился на свет 16 января 2025 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутском городском перинатальном центре появился на свет 85-тысячный малыш. Юбилейным новорожденным стал мальчик родившийся 16 января 2025 года. Как сообщили в центре, у ребенка есть 11-летний брат и 8-летняя сестра.

— В кластере многодетных семей Иркутской области стало больше на одну семью. В нём самые стабильные семьи — с единственным браком и доверительными отношениями. За такими семьями будущее. Мы безмерно рады, что будущие мамы доверяют нам и приходят за третьим и последующим ребенком именно в городской перинатальный центр, — отметила главный врач ИГПЦ Ирина Ежова.

В апреле прошлого года на свет в перинатальном центре появилась 80-тысячная малышка, спустя девять месяцев вновь юбилей. Что еще раз подтверждает доверие рожениц к врачам учреждения.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 1,8 миллиона яиц отправили из Усолья-Сибирского в Монголию. Товар снабдили всеми необходимыми документами.