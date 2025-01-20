85-тысячный малыш родился в Иркутском городском перинатальном центре

— В кластере многодетных семей Иркутской области стало больше на одну семью. В нём самые стабильные семьи — с единственным браком и доверительными отношениями. За такими семьями будущее. Мы безмерно рады, что будущие мамы доверяют нам и приходят за третьим и последующим ребенком именно в городской перинатальный центр, — отметила главный врач ИГПЦ Ирина Ежова.