В школе Керчи у учеников выявили микоплазменную пневмонию

Извещения о регистрации заболевания детей микоплазменной пневмонией, по ее информации, стали поступать после Нового года.
«Оценив все риски, мы были вынуждены принять экстренную меру для разобщения детей в целях предупреждения дальнейшего распространения микоплазменной, внебольничной пневмонии в стенах данной школы. Другого пути для стабилизации ситуации не было», — рассказала Светлана Касьянова.
Он отметила, что согласно методическим рекомендациям, если зарегистрированы более 10 случаев заболевания, то школу нужно закрывать на карантин на инкубационный период. При микоплазменной инфекции он составляет 21 день.
«Мы не закрыли школу совсем, а дали предписание разобщить детей, чтобы исключить их контакт. Они переведены на дистанционную форму обучения, учебный процесс сохранен», — пояснила специалист.
Светлана Касьянова обратила внимание, что микоплазменная инфекция приводит к крупным очагам заболевания в организованных коллективах. А в этой школе учатся порядка 1500 детей. Кроме того, существует инкубационный период, когда внешне человек чувствует себя хорошо, но при этом уже является источником заражения.
«Это сезонное заболевание, как и ОРВИ. Эпидемии в Керчи нет. Опасности для населения на территории нет. Данный процесс управляемый», — подчеркнула она.
Симптомы микоплазменной инфекции: насморк, повышение температуры, пневмония. Светлана Касьянова обращает внимание, что не нужно заниматься самолечением.
«Если нет облегчения на первый-второй день после лечения, чувствуете боль в грудной клетке, сразу обращайтесь к врачу. Медики проверят легкие, сделают рентген. Если эту инфекцию выявить на начальной стадии, выздоровление будет быстрее», — дает рекомендации специалист.
Кроме того, важно помнить о профилактике заболевания: соблюдать режим дня, проветривать помещения, своевременно мыть руки, одеваться по сезону.