В школе Керчи у учеников выявили микоплазменную пневмонию

Светлана Касьянова обратила внимание, что микоплазменная инфекция приводит к крупным очагам заболевания в организованных коллективах. А в этой школе учатся порядка 1500 детей. Кроме того, существует инкубационный период, когда внешне человек чувствует себя хорошо, но при этом уже является источником заражения.