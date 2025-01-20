Перебои с поставками молочной продукции объяснили в Петербурге

Ритейлеры подтвердили наличие проблем с поставками молочной продукции. По словам представителей торговых сетей, трудности возникли главным образом с товарами от двух крупных производителей — «Вимм-Билль-Данна» и «Эйч энд Эн Трейд» (бывшего «Данона»). Эти компании отдают предпочтение сотрудничеству с федеральными сетями, оставляя другие магазины с ограниченным количеством товара. Кроме того, рост спроса в первые недели января также повлиял на нехватку продуктов.