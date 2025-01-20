Перебои с поставками молочной продукции объяснили в Петербурге

Как сообщает «Фонтанка», особенно заметным стало отсутствие бюджетного ассортимента, включая молоко, йогурт, сметану и масло.
Ритейлеры подтвердили наличие проблем с поставками молочной продукции. По словам представителей торговых сетей, трудности возникли главным образом с товарами от двух крупных производителей — «Вимм-Билль-Данна» и «Эйч энд Эн Трейд» (бывшего «Данона»). Эти компании отдают предпочтение сотрудничеству с федеральными сетями, оставляя другие магазины с ограниченным количеством товара. Кроме того, рост спроса в первые недели января также повлиял на нехватку продуктов.
Еще одной возможной причиной стали проблемы с интернет-соединением как у ритейлеров, так и у поставщиков. Из-за этого могла пострадать система электронного документооборота, включая работу систем «Меркурий» и «Честный знак», что привело к уменьшению объемов заказов.