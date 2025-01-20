В какие дни будут родительские субботы в 2025 году и как к ним правильно подготовиться

«Раньше, до Петровской Руси, существовала одна традиция: в Великие и родительские субботы поминались только те усопшие, которые умерли без покаяния — те, кто не вел достаточно христианскую жизнь, погиб в кулачных боях или умер от опития. То есть все те, кто ушел из жизни неблагочестивым образом. По строгим правилам того времени таких людей не поминали при службах в обычные дни, но поминали на родительских субботах. Это был некий способ напомнить людям о том, что им нельзя расслабляться, и что в любой момент они могут столкнуться со смертью», — рассказал Николай Савченко.