Воду с улиц Нижнего Новгорода откачивают перед прогнозируемым похолоданием

Напомним, что морозы до −18 градусов придут в Нижний Новгород на этой неделе. Так, во вторник прогнозируется солнечная погода. С утра будет −10 градусов, днём будет −11 градусов, а к ночи похолодает до −17 градусов. Влажность воздуха составит 63−78%, а атмосферное давление — 755−763 миллиметра ртутного столба. Скорость северо-западного ветра не превысит 6 метров в секунду.