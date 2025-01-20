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Воду с улиц Нижнего Новгорода откачивают перед прогнозируемым похолоданием

Также проводится противогололедная обработка.

Источник: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Талые воды с улиц Нижнего Новгорода откачивают перед прогнозируемым резким похолоданием. Также проводится обработка пешеходных дорожек и проезжих частей противогололёдными материалами. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

В каждом районе города непрерывно, в режиме двухсменной работы, проводится очистка дорог от наледи.

— Пока на улице плюсовая температура, необходимо по-максимуму откачать воду и вывезти снег с дорог района, так как по прогнозам синоптиков ко вторнику ожидается резкий «минус», — подчеркнул главы администрации Ленинского района Сергей Лукоянов.

За прошедший период зимних месяцев с территории города было вывезено свыше 300 тысяч кубических метров снега.

Напомним, что морозы до −18 градусов придут в Нижний Новгород на этой неделе. Так, во вторник прогнозируется солнечная погода. С утра будет −10 градусов, днём будет −11 градусов, а к ночи похолодает до −17 градусов. Влажность воздуха составит 63−78%, а атмосферное давление — 755−763 миллиметра ртутного столба. Скорость северо-западного ветра не превысит 6 метров в секунду.