На Челябинскую область надвигаются арктические морозы: их пик придется на 22 и 23 января

Из детализированного прогноза следует, что во вторник будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой, местами — умеренный снег, предстоящей ночью в горах — сильный. В отдельных районах вероятны метели, на дорогах — гололедица, в горах кое-где — сильная. Ветер юго-западный с переходом на северный, его скорость 4−9 м/с, локально порывы ночью до 14 м/с, днем до 16 м/с. Температура воздуха 21 января ночью и днем минус 6−11, при прояснении — до 16.