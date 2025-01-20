На Челябинскую область надвигаются арктические морозы: их пик придется на 22 и 23 января

Во вторник, 21-го, под влиянием глубокой ложбины северного циклона пройдет небольшой и умеренный снег. К среде формирующийся над Карским морем высотный циклон принесет с северными и северо-западными потоками морозный воздух из Арктики.
«Влияние этой холодной воздушной массы сохранится еще под воздействием гребня антициклона: прогнозируется ослабление ветра и дополнительное выхолаживание, в ночные часы местами ожидается до минус 27 градусов», — комментируют в Челябинском ЦГМС.
Из детализированного прогноза следует, что во вторник будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой, местами — умеренный снег, предстоящей ночью в горах — сильный. В отдельных районах вероятны метели, на дорогах — гололедица, в горах кое-где — сильная. Ветер юго-западный с переходом на северный, его скорость 4−9 м/с, локально порывы ночью до 14 м/с, днем до 16 м/с. Температура воздуха 21 января ночью и днем минус 6−11, при прояснении — до 16.
В среду, 22 января, ночью облачно с прояснениями, небольшой, местами — умеренный снег, метели, минус 19−24, при прояснении — до 27; днем при переменной облачности местами еще возможен небольшой снег, минус 15−20. Ветер северо-западный, западный 6−11 м/с, порывы до 20 м/с.
В четверг при переменной облачности преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 3−8 м/с, порывы до 11 м/с. Температура воздуха 23 января ночью минус 22−27, днем — 11−16.
«Постепенно высотные потоки сменят свое направление, и, по расчетным моделям, уже к концу рабочей недели и выходным на территорию Челябинской области снова будет поступать более теплый воздух с Атлантики. При этом лишь местами пройдет небольшой снег», — уточнили синоптики.