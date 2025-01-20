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На Челябинскую область надвигаются арктические морозы: их пик придется на 22 и 23 января

На Челябинскую область надвигаются арктические морозы — пик мощного похолодания придется на 22 января, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: -4° 2 м/с 68% 764 мм рт. ст. +2°
Источник: РИА "Новости"

Во вторник, 21-го, под влиянием глубокой ложбины северного циклона пройдет небольшой и умеренный снег. К среде формирующийся над Карским морем высотный циклон принесет с северными и северо-западными потоками морозный воздух из Арктики.

«Влияние этой холодной воздушной массы сохранится еще под воздействием гребня антициклона: прогнозируется ослабление ветра и дополнительное выхолаживание, в ночные часы местами ожидается до минус 27 градусов», — комментируют в Челябинском ЦГМС.

Из детализированного прогноза следует, что во вторник будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой, местами — умеренный снег, предстоящей ночью в горах — сильный. В отдельных районах вероятны метели, на дорогах — гололедица, в горах кое-где — сильная. Ветер юго-западный с переходом на северный, его скорость 4−9 м/с, локально порывы ночью до 14 м/с, днем до 16 м/с. Температура воздуха 21 января ночью и днем минус 6−11, при прояснении — до 16.

В среду, 22 января, ночью облачно с прояснениями, небольшой, местами — умеренный снег, метели, минус 19−24, при прояснении — до 27; днем при переменной облачности местами еще возможен небольшой снег, минус 15−20. Ветер северо-западный, западный 6−11 м/с, порывы до 20 м/с.

В четверг при переменной облачности преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 3−8 м/с, порывы до 11 м/с. Температура воздуха 23 января ночью минус 22−27, днем — 11−16.

«Постепенно высотные потоки сменят свое направление, и, по расчетным моделям, уже к концу рабочей недели и выходным на территорию Челябинской области снова будет поступать более теплый воздух с Атлантики. При этом лишь местами пройдет небольшой снег», — уточнили синоптики.