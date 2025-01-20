В каждом 20-м омском автобусе нашли «зайца»

Как стало известно порталу Om1 Омск, всего было проверено 235 автобусов. На это количество обнаружили 12 нарушителей — то есть один безбилетник, в среднем, приходится на 20 машин. Кроме того, ещё 89 человек были «дообилечены». Вероятно, они не успели купить билет с момента входа в автобус и до того момента, когда появились контролёры.