В каждом 20-м омском автобусе нашли «зайца»

На излёте 2024 года департамент транспорта омской мэрии провёл эксперимент, целью которого стало изучение ситуации с «зайцами» и эффективности работы контролёров. 24 декабря сотрудники ведомства проверяли автобусы на 10 остановках общественного транспорта.
Как стало известно порталу Om1 Омск, всего было проверено 235 автобусов. На это количество обнаружили 12 нарушителей — то есть один безбилетник, в среднем, приходится на 20 машин. Кроме того, ещё 89 человек были «дообилечены». Вероятно, они не успели купить билет с момента входа в автобус и до того момента, когда появились контролёры.
При этом непосредственно штрафовать нарушителей в Омске по-прежнему не получается: мешают юридические трудности.