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Около Спаса на Крови закрыли сувенирные лавки, их необходимо убрать до 21 января

На набережной канала Грибоедова около храма Спаса на Крови в центре Петербурга закрыли все сувенирные ряды. На каждом висит указание освободить территорию не позднее 21 января. На конструкциях разместили соответствующие уведомления.

Источник: Коммерсантъ

Как уточняется в объявлении, провести мероприятия по освобождению «незаконно занимаемых объектов недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности» уполномочено СПб ГКУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества».

Согласно результатам проведенного ранее обследования земельного участка, расположенного по адресу: набережная канала Грибоедова, уч. 38 (южнее дома 2б, литера А), было выявлено его несанкционированное использование в отсутствие правоустанавливающих документов. В случае если пользователи не освободят занимаемую территорию в назначенные сроки, этим принудительно займутся сотрудники учреждения. Предпринимателям при этом грозят привлечением к административной ответственности. Отметим, что покинуть территорию у Спаса на Крови бизнесменам предписывалось еще в 2023 году, однако этого не произошло.

Прежде «Ъ-СПб» писал о демонтаже торгового павильона площадью более 200 кв. м у станции метро «Приморская». Как пояснили в комитете по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга, точка располагалась на земельном участке, который ранее предоставляли юрлицу по договору аренды. Сроки его действия истекли.

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