Около Спаса на Крови закрыли сувенирные лавки, их необходимо убрать до 21 января

Согласно результатам проведенного ранее обследования земельного участка, расположенного по адресу: набережная канала Грибоедова, уч. 38 (южнее дома 2б, литера А), было выявлено его несанкционированное использование в отсутствие правоустанавливающих документов. В случае если пользователи не освободят занимаемую территорию в назначенные сроки, этим принудительно займутся сотрудники учреждения. Предпринимателям при этом грозят привлечением к административной ответственности. Отметим, что покинуть территорию у Спаса на Крови бизнесменам предписывалось еще в 2023 году, однако этого не произошло.