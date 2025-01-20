Около Спаса на Крови закрыли сувенирные лавки, их необходимо убрать до 21 января

Как уточняется в объявлении, провести мероприятия по освобождению «незаконно занимаемых объектов недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности» уполномочено СПб ГКУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества».
Согласно результатам проведенного ранее обследования земельного участка, расположенного по адресу: набережная канала Грибоедова, уч. 38 (южнее дома 2б, литера А), было выявлено его несанкционированное использование в отсутствие правоустанавливающих документов. В случае если пользователи не освободят занимаемую территорию в назначенные сроки, этим принудительно займутся сотрудники учреждения. Предпринимателям при этом грозят привлечением к административной ответственности. Отметим, что покинуть территорию у Спаса на Крови бизнесменам предписывалось еще в 2023 году, однако этого не произошло.
Прежде «Ъ-СПб» писал о демонтаже торгового павильона площадью более 200 кв. м у станции метро «Приморская». Как пояснили в комитете по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга, точка располагалась на земельном участке, который ранее предоставляли юрлицу по договору аренды. Сроки его действия истекли.