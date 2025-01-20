С бойцом СВО простились в Казачинско-Ленском районе

В Казачинско-Ленском районе проводили в последний путь бойца спецоперации Сергея Кузнецова. Об этом сообщил в своих соцсетях мэр района Игорь Потапов. Известно, что защитник Отечества учился в школе № 2 поселка Улькан.
— После школы получил образование в Ульканском училище по профессии «Автомеханик». После окончания учебы проходил службу в рядах Российской армии. 29 августа 2024 года подписал контракт на прохождение воинской службы в рядах ВС РФ, — поделился Игорь Потапов.
На спецоперации боец служил в десантно-штурмовой бригаде Черноморского флота. Погиб герой 29 сентября при выполнении поставленных задач. Ему было 39 лет.
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