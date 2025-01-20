В Волгоградской области пенсионеру незаконно занизили пенсию

В Волгоградской области восстановлен размер пенсии, необоснованно сниженный 75-летнему пенсионеру, благодаря вмешательству прокуратуры.
Житель Дубовского района обратился в прокуратуру, сообщив о сокращении выплат. Проверка показала, что мужчина получает страховую пенсию по старости с октября 2004 года. Ранее он долгое время работал на заготовке леса в Республике Коми. В июле 2024 года пенсионер направил заявление в региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ с просьбой пересчитать пенсию. Однако вместо перерасчета пенсионные органы снизили размер выплат, сославшись на ошибки в применении северных надбавок.
Прокуратура выяснила, что подобные действия нарушают законодательство и правовые позиции Верховного суда РФ, согласно которым одностороннее снижение размера пенсии недопустимо. Для защиты прав пенсионера прокуратура подала иск в суд, требуя обязать пенсионный фонд вернуть размер выплат к прежнему уровню.
Дубовский районный суд полностью удовлетворил иск. Прокуратура намерена следить за исполнением судебного решения, чтобы права пенсионера были восстановлены в полном объеме.