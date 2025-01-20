В Волгоградской области пенсионеру незаконно занизили пенсию

Житель Дубовского района обратился в прокуратуру, сообщив о сокращении выплат. Проверка показала, что мужчина получает страховую пенсию по старости с октября 2004 года. Ранее он долгое время работал на заготовке леса в Республике Коми. В июле 2024 года пенсионер направил заявление в региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ с просьбой пересчитать пенсию. Однако вместо перерасчета пенсионные органы снизили размер выплат, сославшись на ошибки в применении северных надбавок.