В Таганроге школьников временно перевели на дистанционное обучение

Проблемы на котельной, расположенной на Ленина, 220, начались с 18 января. Тогда поломку удалось устранить к вечеру, но на следующий день после повторного запуска котельной появились новые дефекты коммуникаций. В связи с этим потребовалась замена трех участков сети на улице Пальмиро Тольятти. Сейчас бригады предприятия «Городское хозяйство» продолжают ремонт.