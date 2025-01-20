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В Таганроге школьников временно перевели на дистанционное обучение

Образовательные учреждения Таганрога перевели на дистант из-за аварии на котельной.

Источник: Комсомольская правда

Образовательные учреждения Таганрога перевели на дистанционнку из-за проблем с подачей отопления. Об этом сегодня, 20 января, в своем телеграм-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.

— Без отопления на данный момент остаются девять домов в микрорайоне Дубки, а также два детских сада и школа № 34. Образовательные учреждения временно переведены на дистанционное обучение, — проинформировала Светлана Камбулова.

Проблемы на котельной, расположенной на Ленина, 220, начались с 18 января. Тогда поломку удалось устранить к вечеру, но на следующий день после повторного запуска котельной появились новые дефекты коммуникаций. В связи с этим потребовалась замена трех участков сети на улице Пальмиро Тольятти. Сейчас бригады предприятия «Городское хозяйство» продолжают ремонт.

ЖКХ