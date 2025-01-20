Педагоги в Кишиневе еще не получили зарплату за декабрь

КИШИНЕВ, 20 янв — Sputnik. Учителя в муниципии Кишиневу до сих пор не получили зарплату за декабрь 2024 года, поскольку деньги не были перечислены правительством, об этом на заседании оперативных служб в понедельник сообщила вице-мэр Ольга Урсу.
Чтобы выплатить зарплату учителям, мэрия Кишинева ожидает целевых переводов от Министерства финансов на общую сумму 220 миллионов леев.
«Надеюсь, что их переведут как можно скорее, потому что сотрудники правительства и парламента получили зарплату, а учителя— остались без зарплаты за декабрь», — отметила Урсу.
В мэрии ситуацию назвали «позорной» с учетом того, что «сотрудники правительства и парламента получили свои зарплаты, а учителя остались без зарплаты до сегодняшнего дня, 20 января».
«Это очень серьезная проблема. Те, кто находится в правительстве, должны выполнять свои обязательства. Прискорбно, что высокопоставленные государственные служащие значительно подняли свои зарплаты по сравнению с теми, кто заботится об образовании наших детей, которые сейчас также находятся в ситуации ожидания из-за глупости тех, кто в правительстве», — также отметили на заседании.
В начале года стало известно, что зарплату за декабрь не получили сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие. Среди задолжников — Служба информационных технологий, Генеральный инспекторат полиции (том числе полиция Кишинёва), Генеральный инспекторат чрезвычайных ситуаций.
С лета не получают зарплату молдавские железнодорожники, они грозят протестами уже в феврале. В конце 2024 года десятки учителей протестовали перед парламентом, недовольные низкими зарплатами, и требовали повышения оплаты труда на 35%. Правительство пошло на повышение только в размере 15%, и не для всех категорий педагогов. Министр образования Дан Перчун объяснил, что требуемое профсоюзами увеличение потребует дополнительных средств, которую правительству будет «слишком сложно найти».
Предыдущее повышение размера оплаты труда педагогов прошло в январе 2024 года, тогда оно составило 15%, хотя профсоюзы требовали 20%.