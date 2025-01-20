Педагоги в Кишиневе еще не получили зарплату за декабрь

«Это очень серьезная проблема. Те, кто находится в правительстве, должны выполнять свои обязательства. Прискорбно, что высокопоставленные государственные служащие значительно подняли свои зарплаты по сравнению с теми, кто заботится об образовании наших детей, которые сейчас также находятся в ситуации ожидания из-за глупости тех, кто в правительстве», — также отметили на заседании.