Третья ледовая переправа начала функционировать в Башкирии

В Краснокамском районе Башкирии начала работать третья ледовая переправа. Об этом рассказали пресс-служба МЧС республики и Государственного комитета региона по чрезвычайным ситуациям.
Переправу длиной 800 метров обустроили на реке Белой возле села Староянзигитово, ее грузоподъемность составляет пять тонн, для проезда предусмотрена одна полоса, толщина льда — 39−41 сантиметра.
При движении через ледовые переправы специалисты рекомендуют выполнять требования всех установленных информационных знаков. Выезжать на лед следует медленно, без толчков и торможений, предварительно отстегнув ремни безопасности.
— Помните, на ледовой переправе запрещено останавливаться, передвигаться рывками, разворачиваться, обгонять автомобили и заправлять их горючим. Может быть опасно перемещение транспортных средств при плохой видимости (в туман или пургу). Не допускайте нагрузки, превышающие грузоподъемность льда, — заявили в МЧС.
Напомним, в прошлом месяце, 20 декабря, в Башкирии открылась первая в этом зимнем сезоне ледовая переправа. Переправа через реку Уфа появилась в селе Караидель на дороге Бирск-Тастуба-Сатка. Вторая появилась возле города Бирска.
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