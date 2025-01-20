Спектакль из Воронежа вошел в число 300 лучших постановок страны

И в это список вошла сказка «Волшебное кольцо» Воронежского театра кукол, сообщили в администрации культурного учреждения. Спектакль по сказке Андрея Платонова поставили 15 лет назад режиссером Валентином Козловским и художником Александром Ечеиным. С тех пор эта глубокая история покоряет сердца зрителей своей искренностью и мудростью.