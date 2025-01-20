Проект «Зима в Москве» стал драйвером развития туризма в новогодние праздники

Проект «Зима в Москве», отмечают в московской мэрии, стал индустриально образующим, определяющим развитие не только столичной туристической отрасли, но и всей инфраструктуры комфорта города и его жителей — от транспорта и благоустройства до сферы гостеприимства, предпринимательства и даже промышленности. Он, даже если судить строго по статистике, уверенно закрепляет за собой флагманскую роль в процессе формирования новой отрасли культурного и событийного туризма.