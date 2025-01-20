Более 1,6 млн свердловчан прошли диспансеризацию и профосмотры в 2024 году

В 2024 году диспансеризацию и профосмотры прошли более 1,6 миллиона человек в Свердловской области. Эти показатели выросли на 32,4% в сравнении с данными в 2023 году. В число медучреждений-лидеров попали больницы Красноуфимска, Полевского, Режа, Верхней Туры и другие города. В них плановые показатели по профилактическим осмотрам выше 100%. Об этом сообщает региональный Минздрав.
— Нам удалось выявить больше заболеваний, являющихся ведущей причиной временной нетрудоспособности, инвалидности и смертности жителей. И мы продолжаем напоминать свердловчанам о важности регулярного прохождения диспансеризации, — рассказал главный специалист регионального Минздрава по диспансеризации взрослых Рустам Абзалов.
В прошлом году специалисты выявили в ходе диспансеризации более 1,2 миллиона случаев заболеваний. Больше всего обнаружено заболеваний системы кровообращения — 61,4 тысячи случаев. Также в статистике были болезни органов пищеварения — 8,8 тысячи случаев. В ходе профосмотров и диспансеризации выявлено более 5,9 тысячи случаев заболевания сахарным диабетом.