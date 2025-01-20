Более 1,6 млн свердловчан прошли диспансеризацию и профосмотры в 2024 году

В 2024 году диспансеризацию и профосмотры прошли более 1,6 миллиона человек в Свердловской области. Эти показатели выросли на 32,4% в сравнении с данными в 2023 году. В число медучреждений-лидеров попали больницы Красноуфимска, Полевского, Режа, Верхней Туры и другие города. В них плановые показатели по профилактическим осмотрам выше 100%. Об этом сообщает региональный Минздрав.